شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 73 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي سواء البناء بدون ترخيص، أو التجريف، أو التبوير، وإزالة تلك المخالفات في المهد على نفقة المخالف، وتطبيق القانون على المخالفين.

شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة بالاشتراك مع مركز الشرطة، أسفرت جهودها عن إزالة تعدى على أرض أملاك الدولة بطريق المشروع، مصرف قليوب المؤدى إلى طحلة بردين بمساحة 1000 متر تقريبًا، كما تم إزالة ١٢حالة تعدي على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية ببردين، عبارة عن مباني ومزارع وأسوار وملاعب مخالفة على مساحة ٣٥٠٠ متر، وذلك بواسطة معدات ورجال الحملة الميكانيكية لرئاسة المركز، ومعدات حماية الأراضي.

فيما قاد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بالبلاشون، حيث تم إزالة ٦ حالات بمساحة إجمالية ١٩٥٢متر، وتم الإزالة الكلية حتي منسوب سطح الأرض بمشاركة نواب المجلس، ومأمور مركز شرطة بلبيس، ورئيس الوحدة المحلية بالبلاشون، وقسم الإزالات بمجلس المدينة.

ترأس اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ ١٩ قرار إزالة بمساحة إجمالية ٣ أفدنة و١٩ قيراط بالمدينة، والوحدة المحلية بالروضة.

كما تابع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة بناحية الوحدات المحلية بقصاصين الشرق، والإخيوة والظواهرية، بمشاركة قوات الأمن، حيث تم تنفيذ 30 قرار إزالة بمساحة إجمالية قدرها 11605 متر أراضي زراعية.

وكذلك تم تنفيذ إزالة فورية عبارة عن خرسانة عادية بناحية عزبة شرف، التابعة للوحدة المحلية بالناصرية على مساحة 120 متر، فيما قام المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بمشاركة رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز، ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسئولي الإزالات بالوحدة المحلية، بشن حملة إزالة مكبرة بعزبة إسحاق التابعة للوحدة بقرموط صهبرة، وقد أسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي في المهد على الأرض الزراعية عبارة عن ٣ غرف دبش، تم إزالتها إزالة كليه ورفع مخلفات الإزالة من على مساحة ١٢ سهم.

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وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا برئاسة الدكتورة سحر لطفى رئيسة المركز، رافقها مأمور مركز الشرطة وقسمى الإزالات والإشغالات وأملاك الدولة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف، أسفرت تلك الحملة عن تنفيذ ٣ قرارات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة ٤٨٠ متر، بنطاق الوحدة المحلية بالعلاقمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.