شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا: إصلاح أضرار السيول بطريق «سوهاج - البحر الأحمر» وإعادة فتحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الأحد، إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق سوهاج- البحر الأحمر، وإزالة آثار السيول، وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية.

وقامت «المغربي» بجولة تفقدية على الطريق الدائري، وطريق سفاجا - قنا، وطريق سفاجا - سوهاج، للاطمئنان على جاهزية الخدمات المرورية، والتواجد المروري الفعال وتيسير حركة المرور، حيث حدث بطريق سفاجا- سوهاج هبوط بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، مما أعاق حركة السير بالطريق.

أوضحت «رئيس المدينة» أنه تم التنسيق بين هيئة الطرق والكباري، وإدارة المرور، ومهندسي الوحدة المحلية، والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع بطول ١٠٠ متر في ٥ متر عرض، بالكيلو 35 من الطريق.

وأضافت «المغربي» أنه تم متابعة عملية الإصلاح منذ الصباح الباكر ومشاهدة عملية الردم والإصلاح، وإعادة فتح الطريق امام حركة المركبات، مشيدة بدور إدارة المرور في تأمين الطريق وإغلاقه حفاظًا على سلامة المواطنين، ووضع العلامات الإرشادية حتى تم الانتهاء من عملية الصيانة.

وأشارت «المغربي» إلى أن الوحدة المحلية دفعت بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كافة الطرق للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين كافة المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.

وكلفت «رئيس المدينة» الجهات المعنية بالوحدة المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، حتى يتم الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسؤولة، وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق في أسرع وقت.

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إصلاح أضرار السيول بطريق سوهاج البحر الأحمر

إصلاح أضرار السيول بطريق سوهاج البحر الأحمر

إصلاح أضرار السيول بطريق سوهاج البحر الأحمر

إصلاح أضرار السيول بطريق سوهاج البحر الأحمر

إصلاح أضرار السيول بطريق سوهاج البحر الأحمر

إصلاح أضرار السيول بطريق سوهاج البحر الأحمر

إصلاح أضرار السيول بطريق سوهاج البحر الأحمر