شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. انطلاق المبادرة الأولى لصحة الأم والجنين بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، الأحد، عن انطلاق المبادرة الأولى في الأقصر لصحة الأم والجنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بالأم والطفل.

يأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة، وقد تودي للوفاة في بعض الأحيان وهى التهاب الكبدي B، ومرض نقص المناعة، ومرض الزهري.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلاً خدمات رعاية الحمل من قياس العلامات الحيوية والقياسات الأساسية للأم الحامل بصفة دورية.

ودعت الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة بالأقصر، جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين.

وأضافت الدكتورة حنان صالح، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه في حالة إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي العلاج اللازم.

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