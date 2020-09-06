شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. توجيه التربية الرياضية بشمال سيناء يعلن عن الفائزين «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن توجيه عام التربية الرياضية والكشافة والمرشدات، بمديرية التربية والتعليم، بمحافظة شمال سيناء، عن الفائزين في المسابقات الرياضية المقامة ضمن الأنشطة الصيفية للتوجيه .

وأكد فتحى الشناوى موجه عام التربية الرياضية والكشافة والمرشدات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم إقامة مسابقة الجمباز، والتى أقيمت أون لاين، بسبب جائحة كورونا، حيث شارك فيها عدد 30 طالبا وطالبة، من مختلف المدارس، وتم عرض الفقرات عن بعد، وتحكيمها عن طريق التصويت بمتابعة لجنة متخصصة، وإعلان الفائزين في المسابقة، وهم كل من الطلاب، عمر صلاح ( مركز أول ) من مدرسة 25 يناير الرسمية للغات بالعريش، ريماس وريتاج خيرى ( مركز ثان) من مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات، بالعريش، مها عاطف أيوب ( مركز ثالث ) من مدرسة جميل وهبى بالعريش، وجودى عمر عبدالعزيز (مركز رابع) من مدرسة جميل وهبى بالعريش، وجومانة محمد أيوب (مركز خامس) من مدرسة جميل وهبى بالعريش .

وأضاف «الشناوي» أنه جارى الإعداد لإقامة حفل تكريم للطلاب الأوائل والمدارس التابعين لها في احتفال عام، قريبا، بحضور كل من، حمزة رضوان وكيل المديرية، وحنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وموجهى التربية الرياضية .

من جهة أخرى، أقيمت بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، ضمن برنامج النشاط الصيفى لتوجيه عام التربية الرياضية، وأحرز فريق مدرسة الشهيد أحمد سلامة الإبتدائية بالعريش المركز الأول على مستوى مدارس المرحلة الإبتدائية، بينما أحرز فريق مدرسة الشهيد عاصم أحمد حسن الإعدادية بالعريش، المركز الأول على مستوى مدارس المرحلة الإعدادية، وفوز فريق مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بالعريش، بالمركز الأول على مستوى مدارس المرحلة الثانوية .

وهناك بعض الأنشطة الأخرى الجاري تنفيذها في إطار برنامج توجيه عام التربية الرياضية والكشافة والمرشدات للنشاط الصيفى، ومن بينها: الكاراتيه والكرة الطائرة الشاطئية والكشافة والمرشدات .

ومما يذكر أنه سبق حصول مدارس شمال سيناء على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، من خلال المسابقات والأنشطة الرياضية، في مسابقات التفوق الكشفى، والارشادى والزهرات، علاوة على حصولها على مراكز متقدمة في مسابقة فن الإلقاء على مستوى الجمهورية .

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