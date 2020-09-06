شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل شهادة الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، أوائل المحافظة على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية، وذلك بحضور الدكتور جمال حسن، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وتم منح الحاصلين على المركز الأول مكافأة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه، وتم منح الحاصلين على المركز الثاني ١٥ ألف جنيه، وأكد المحافظ على أن المحافظة تولي إهتمام كبير لدعم وتطوير التعليم الفني وتشجيع طلابه على تحقيق نتائج مشرفة لتأهيلهم لسوق العمل.

وتم خلال اللقاء، تكريم أحد أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة والحاصل على المركز الثالث مكرر بقسم العلمي علوم بعد تعديل درجاته وفقاً لنتيجة التظلم.

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل شهادة الدبلومات الفنية‎

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل شهادة الدبلومات الفنية‎