شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب التنسيق تواصل استقبال طلاب المرحلة الثانية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، الأحد، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى ظهر الأحد 245 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الأحد.

واصلت مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات في المحافظات ،أمس، لليوم السادس والأخير، استقبال طلاب المرحلة الثانية بشهادة الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعاتفى ظل إجراءات وقائية واحترازية.

ففي الإسكندرية، أعلنت المعامل الالكترونية للتنسيق في الجامعة استقبال 1284 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم منذ بدء المرحلة الثانية.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن معمل المدينة الجامعية طالبات بسموحة استقبل أمس السبت 18 طالبا، مقابل 4 طلاب في كلية العلوم و38 في كلية الهندسة و20 في الآداب، مشيرًا إلى أن الجامعة خصصت 6 معامل الكترونية لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم بالمجان، موزعة بكليات الآداب، والتربية، والعلوم بمحرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية للطالبات بسموحة.

وأضاف أنه تم تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات الـ6 بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلاً عن تواجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل الرغبات وفق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

في الشرقية، واصل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الزقازيق، استقبال الطلاب المرحلة الثانية بشهادة الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات والمعاهد وسط إجراءات وقائية واحترازية.

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وقال الدكتور عثمان شعلان، أن أعمال التنسيق للمرحلة الثانية بدأت الثلاثاء واستمرت حتى أمس الأحد، تحت إشراف لجنة مكلفة بتيسير الأعمال بمكتب التنسيق الإلكتروني، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بتجهيز وفتح معامل الحاسبات، للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان سلامة الطلاب والعاملين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب،أنه سيتم استقبال الطلاب يوميًا، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة، من خلال تجهيز 3 معامل حاسب آلي سعة كل معمل 30 جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى إعداد أماكن مناسبة ومعقمة للانتظار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلاً عن توفير موظفين من الجامعة لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للطلاب والتيسير عليهم عملية تسجيل رغباتهم.