شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات: مستعدون لجولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظو الأقاليم، الأحد، الاستعداد لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، المقررة يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، وتطهير اللجان الانتخابية وتجهيزها لاستقبال الناخبين، واستعداد غرف العمليات في المراكز والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ففي أسيوط، أعلن المحافظ، اللواء عصام سعد، الاستعداد لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وأكد المحافظ، تطهير اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين والتأكد من استعداد غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بإنهاء الاستعدادات والتعقيم، قبل بدء التصويت، في جميع اللجان، وتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سوف يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة، متمثلة في 496 مركزا انتخابيا، يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وطالب محافظ أسيوط القيادات التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الجولات الميدانية على اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية وتذليل العقبات، لضمان سير الانتخابات وتسهيل وصول الناخبين إلى مقار الانتخاب، لافتًا إلى استعداد غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء التأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وتهيئة اللجان لاستقبال الناخبين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات بشكل يحقق الأمان، حال الإدلاء بأصواتهم، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات).

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان وتطهير المقار الانتخابية ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابى وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسؤولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة، وتذليل العقبات، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة، وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافى الملاحظات وتجهيز المقار.

وفي الأقصر، تابعت أجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة التجهيزات النهائية بمقار اللجان الفرعية المنتشرة في مراكز وقرى المحافظة، تمهيدًا لتسلمها، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار مرشحين على مقاعد الفردى من بين ٤ مرشحين بجولة الإعادة.

ووجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لنجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتابعت اللجان الإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافى الملاحظات وتقديم الدعم للأطقم والفرق المسؤولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، حتى غدا، واتباع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.

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وفي الإسماعيلية، أكد المحافظ، اللواء شريف بشارة، اتخاذ التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ في الإعادة على المقعد الفردي.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات، استعدادا للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ، والمتابعة والعرض أولا بأول على المحافظ.

وأشار إلى أنه تقرر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، اعتبارا من صباح غد، ويستمر العمل على مدى 72 ساعة، لمتابعة سير وانتظام الخدمات، والتأكيد على التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين اللجان من الخارج والاهتمام بنظافة المناطق المجاورة لمقار الانتخابات، والمتابعة اليومية وإزالة أي معوقات.