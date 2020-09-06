شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بدولة السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي إجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، الأحد

حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

من جانبه، وجه المسؤولون في دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التي تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد.

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