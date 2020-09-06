شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «الأزهر» تواصل عملها بالبحر الأحمر وتزور مستشفى الغردقة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قافلة الأزهر الشريف الدعوية، الموفدة إلى محافظة البحر الأحمر، أعمالها لليوم الرابع على التوالي، بزيارة مستشفى الغردقة العام.

وأعرب أعضاء القافلة أثناء الزيارة عن كامل شكرهم وتقديرهم للأطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي، لما يبذلونه من جهود مضنية، وما يقدمونه من تفاني في العمل وتضحيات، من خلال تصدرهم الصفوف الأولى لحماية المجتمع من وباء «كورونا» المستجد، مؤكدين أن تفانيهم في العمل وإخلاصهم لوطنهم؛ ثوابه عظيم عند الله لقوله تعالى(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) وأن مواقفهم النبيلة سطرت بأحرف من نور في سجلات التاريخ.

فيما أعرب أطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين بمستشفى الغردقة عن شكرهم وتقديرهم للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، على دعمه الدائم ومساندته للأطباء وطواقم التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي، مؤكدين أن دعم فضيلته لهم يعد وساما على صدورهم يدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل نهضة مصرنا الحبيبة ورفعتها بين الدول.