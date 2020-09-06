معلم رياضيات يفوز بالمركز الأول في مسابقة «مدرس مصر 2020» (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز محمود فرج أبوالغيط، معلم رياضيات، بمدرسة الأهرام الرسمية للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بالمركز الأول في مسابقة «مدرس مصر 2020» على مستوى محافظة جنوب سيناء، التي تقيمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة «التعليم أولا»

وفاز محمد سعد، طالب معلم لغة إنجليزية، بمدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات، التابعة لإدارة أبورديس التعليمية، بالمركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث محمد محمد الدحليش، معلم لغة إنجليزية، بمدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات، التابعة لإدارة أبوزنيمة التعليمية، في نفس المسابقة.

وعبر محمود فرج، صاحب المركز الأول عن بالغ سعادته، مؤكدا أن حصوله على المركز الأول، وسام شرف على صدره، موجها كل الشكر والتقدير لإدارة المدارس الرسمية في مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وإدارة مدرسة الأهرام على ثقتهم الغالية فيه وعلى رأسهم حنان يحيي، مديرة إدارة المدارس الرسمية بالمديرية وفريق عملها حنان يوسف، وعلى مراد لافتا إلى أنهم من رشحوه لهذه المسابقة ويدعموه باستمرار.

وقال محمود: «أهدى المركز الأول لوالدتى ووالدى بارك الله فيهم، ورزقهم الصحة والعافية، فهم مصدر سعادتى وانطلاقى بدعائهم لى ورضاهم عني»، مشيرا إلى أن المسابقة على مستوى الجمهورية وكانت تضم أفضل 81 مدرسا على مستوى محافظات مصر كل محافظة يمثلها 3 معلمين بعد اختيارهم من ضمن مرشحين كثيرين على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمود، أن الحفل النهائي للتكريم، الذي أقيم بحضور الدكتور أكرم حسين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، نائبا عن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة فاطمة الزهراء، مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة للغات، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا، بمسرح مدرسة الجيل الجديد الدولية، والتنظيم كان رائعا لأبعد الحدود والصفات النبيلة التي يتمتع بها القائمون على هذه المسابقة طوال 6 سنوات بدعمهم المستمر للمعلمين والمديرين والمدارس الرسمية على مستوى الجمهورية من تدريبات ومسابقات

وتقدم محمود بالشكر لكل من الدكتور محمود حمزة، والدكتورة سلمى البكرى، والدكتور حسام بدراوي، والقائمين على مؤسسة التعليم أولا على دعمهم الدائم لنا وتشجيعهم، وبث الثقة والنجاح في نفوسنا.

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معلم رياضيات يفوز بالمركز الأول في مسابقة "مدرس مصر 2020"

معلم رياضيات يفوز بالمركز الأول في مسابقة "مدرس مصر 2020"