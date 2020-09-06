شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يشهد تكريم 46 من أوائل الثانوية للعام الدراسي الحالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020،و التي تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومجلس الآمناء والآباء والمعلمين وتحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،وفي حضور الأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم،والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعدد من مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم، وذلك بقاعة المديرية ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي كلمته التي ألقاها الدكتور عاصم سلامة بهذه المناسبة،نقل تحيات وتهنئة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للطلاب الأوائل وتقديره لتفوقهم ونبوغهم العلمي الذي أهلًهم لاعتلاء منصات التكريم وكانوا مثار إعجاب وفخر لأسرهم وذويهم وبل محافظتهم، مشيرا إلى أن التفوق في هذه المرحلة ليست نهاية المطاف بل هي مجرد بداية فقط لمراحل أخرى تالية لاستكمال مسيرة التفوق والنبوغ في المرحلة الجامعية وما بعدها من الحياة العملية،مؤكدا على أن التفوق الحقيقى هو الاستمرار في النجاح والمحافظة عليه

فيما قدمت وكيلة الوزارة«سهام يوسف»التهنئة للأوائل على تفوقهم والذي جاء في ظل ظروف إستثنائية هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا وهو ما شكل عبئا إضافيا على الطلاب ووذويهم على السواء، داعية الطلاب إلى مواصلة التفوق في المرحلة الجامعية وتحقيق مستقبل أفضل وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم مصر،معربة عن فخرها واعتزازها بأن الأول على مستوى الجمهورية في شعبة العلمي علوم هو أحد أبناء بني سويف، مضيفة أن بني سويف دائما ما يكون لها تواجد وتمثيل قوي ومشرف في لوحة شرف أوائل الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية

من جانبه هنأ المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، الطلاب المتفوقين وحصولهم على مراكز متقدمة ولتحقيق طموحاتهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبونها،معربا عن سعادته بتواجده في هذه الاحتفالية الخاصة بتكريم المتفوقين ،وموجها تهنئة كبيرة لأولياء الأمور على تعبهم واجتهادهم مع أبنائهم ،وبشكل خاص الأمهات اللائي بذلن مع الآباء كل الجهد والمثابرة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لكى يتفوق أبنائهن ويحصدوا المراكز الأولى ويكون في مقدمة الصفوف

وفي ختام الاحنفالية ووسط أجواء سادتها الفرحة والبهجة تم تكريم 46 طالبا وطالبة أوائل الثانوية العامة بواقع 24 طالباً وطالبة بشعبة العلمي علوم وهم(أحمد السيد برعي«أول الجمهورية»،شهاب أحمد عبدالحميد،عبدالرحمن محمد منصور ،مصطفى علاء عبدالمنعم ،رحاب خالد سيد، محمد طارق محمد، أحمد هاني محمد، عبدالله محمد عبدالله، ندى ممدوح عبدالرحمن ،كريم حاتم عبدالظاهر،محمد عصام الدين حسين، محمد جمال على،أحمد محمد مصطفى ،ياسمين معروف محمود،ديفيد عادل زكري،أحمد هشام عبدالفتاح،حسن عبدالعال حسن،أسامة نشأت محمد،محمد أحمد أبوزيد،محمد ياسرمحمد،أميمة ميهوب محمد،أحمد خالد محمد، طه محمود معوض، إسراء محمد ياسين)

ومن أوائل شعبة العلمي للرياضيات 12 طالباً وطالبة وهم(عبدالرحمن أحمد عبدالبصير، مصطفى حسن على،بلال أحمد فولى، خالد شعبان محمد، مينا جورج رؤوف، عبدالله جمعة حسن،أحمد عبدالعاطي محمد، حبيبة الرحمن أشرف فتحي، أسماء أشرف ربيع، محمد عبدالباقي توني ،معاذ يحيى محمد، مصطفى ماجد محمد )

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و10 طلاب أوائل الشعبة الأدبية وهم(أمل محمد كامل، نوران صلاح الدين هاشم، أحمد عبدالجواد طه،أميرة ممدوح فتحي، محمد على محمود، عصماء عبدالله رزق، مهند خالد محمود، أبرار حسين على ،هدى محمد مرزوق، أروى محمد حماد)، علاوة على تكريم مديري الإدارات التعليمية ورؤساء مجالس الأمناء على مستوى المديرية والإدارات.