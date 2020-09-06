شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خط الخير بـ«راديو مصر» يُحقق حلم السيدة أم هدى بتركيب طرف صناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الإعلامي دكتور عمرو الليثي اتصالًا ببرنامجه «خط الخير» على راديو مصر، من هدى محمد، 33 سنة، والدتها سيدة كبيرة مريضة بالسكر، وفى يوم أصيبت قدمها بجرح بسيط، ثم تطور الجرح إلى غرغرينة، وتم بتر قدمها، وتطلب أن يتم تركيب طرف صناعي لوالدتها حتى تستطيع التحرك، خاصة أن والدتها ليس لديها معاش.

وتكفل الليثي بتركيب طرف صناعى للسيدة أم هدى، مقدم من برنامج خط الخير.

يذاع برنامج خط الخير في الثالثة عصر الأحد من كل أسبوع براديو مصر.