شكرا لقرائتكم خبر عن البترول والمياه برنامج مميز بعلوم القناة.. ومقررات دراسية تواكب بيئة القناة وسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أستحداث برامج تعليمية جديدة للبترول والمياه في كلية العلوم.

وشددت على أهمية التدريب العملي الميداني للطلاب، والذي يخلق كوادر طلابية وخريجين متميزيين أصحاب مهارات وقدرات تمكنهم من المنافسة بقوة في سوق العمل،

مشيرة إلى إن الدراسة العملية تشكل الجانب الأكبر من المقررات الدراسية؛ وفي كلية العلوم التي تعد واحدة من كبريات الكليات بالجامعة وأكثرها ريادة أوضحت رئيس الجامعة إن ٤٠% من المقرر الدراسي مخصص للجانب العملي، و٦٠% للجانب النظري؛ بينما تقسم عدد ساعات الدراسة بالتساوي بين العملي والنظري.

وكان الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أفاد إن الدراسة بكلية العلوم تتم في مجموعات طلابية صغيرة وفق نظام الساعات المعتمدة، وتابع إن الطالب عليه إن ينتهي من التدريب الصيفي الميداني بواقع ٣ أسابيع ما بين المستويين الثالث والرابع؛ وهو ما يؤكد على دور التدريب العملي في تأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل، وإعداد خريج قادر على المنافسة به.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم إن كلية العلوم بجامعة قناة السويس تتطلع لأن تكون مؤسسة تعليمية معتمدة لها مكانة علمية متميزة إرتكازا على جودة برامجها التعليمية وأبحاثها العلمية، وأن تكون مركز خبرة لتقديم الاستشارات العلمية والخدمات المجتمعية- وهو ما حققته بالفعل بحصولها على الاعتماد والجودة عام ٢٠١٥؛ كثالث كلية بجامعة قناة السويس بعد كليتي الطب والطب البيطري؛ مشيرا إلى إن كلية العلوم هي أول كلية بالجامعة تعمل بنظام الساعات المعتمدة عام ٢٠٠٨ .

وتابع إن الكلية بها ١١ برنامج دراسي تتبع ٧ أقسام علمية، منهم برنامج متخصص مميز بمصروفات هو برنامج علوم البترول والمياه، فضلا عن برامج الكلية العلمية وهي الكيمياء، الفيزياء، علم الحيوان، البيوتكنولوجي والبيئة البحرية، الميكروبيولوجي، النبات، الرباضيات، علوم الحاسب، الجيولوجيا، والجيوفيزياء

وأفاد إن كلية العلوم تمنح خريجيها درجة البكالوريوس في أحد التخصصات السابقة شرط اجتياز متطلبات الدراسة بالبرنامج وفق عدد الساعات المعتمدة المحددة لكل مقرر دراسي .

وأكد عميد كلية العلوم إن الكلية تتميز بعدد من المقررات الدراسية المتميزة والمختلفة عن مثيلاتها في الجامعات الأخرى، وذلك وفق التوجه العام لجامعة قناة السويس بوصفها جامعة متوجهة للمجتمع مثل مقرر وراثة العشائر ببرنامج علم النبات، ومقررات برنامج علوم البحار التي تتعلق بمنطقة شرم الشيخ والغردقة، ومقررات برنامج الجيولوجيا التي ترتبط بجيولوجيا منطقة سيناء، ومقر تصنيع الأسمنت ومقرر الرغويات بقسم الكيمياء....مشيرا إلى ارتباطها الكبير بالواقع وطبيعة منطقة القناة وسيناء، والمشروعات القومية الكبرى المقامة بها؛ هو ما يتيح فرص العمل لخريجي الكلية بمجالات عديدة مثل العمل بشركات الأدوية، شركات الأغذية، شركات مواد البناء، معامل التحاليل، مراكز البحوث، شركات البترول والبتروكيماويات، قطاع البيئة والمحميات الطبيعية، شركات الإنشاءات والشركات الهندسية، قطاع المناجم والمحاجر، فضلا عن العمل بمجال التدريس والبنوك وشركات الحاسب الآلي والأرصاد الجوية لخربجي برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي.

ومن ناحيته أوضح الدكتور إبراهيم حسين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إن كلية العلوم بها اربع وحدات ذات طابع خاص هدفها الأول خدمة المجتمع والبيئة المحيطة وهي مركز الخدمة العامة والاستشارات العلمية، مركز بحوث البيئة بسانت كاترين، المعمل المركزي ووحدة بحوث السموم،

وحدة تصنيع المنظفات والمطهرات.

ووفق ما أكده الدكتور محمد سعد زغلول فقد كان لكلية العلوم ولعلمائها الباع الطويل في الاستشارات البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات الاستزراع السمكي، ومحطة الضبعة، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى .

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و على جانب آخر أشارت الدكتورة مها فريد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى استكمال طلاب سنوات النقل لامتحاناتهم العملية اعتبارا من يوم ٣١ اغسطس الحالي وحتى العاشر من سبتمبر القادم.