شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عامل وإصابة 6 في مشاجرة بين عائلتين بسبب زجاجة «حاجة ساقعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المنتزة بالاسكندرية بسبب الخلاف على تغيير زجاجة مياه غازية «حاجة ساقعة».

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الاهالى بوجود مشاجرة ومصابين بعزبة المراغى دائرة القسم.

إنتقل على الفور ضباط مباحث القسم رفقة قوات من الأمن وتمكنوا من المشاجرة وألقى القبض على 11 متهما من الطرفين وتبين من الفحص وجود جثة علاء عبدالكريم حسن 33 سنة عامل أصيب بكسور متفرقة من الوجه والجبهة نتيجة القذف بالطوب والحجارة وتوفى فور وصوله المستشفى وإصابة 6 آخرين جارى تلقيهم العلاج اللازم تحت حراسة الشرطة .

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزة بالاسكندرية ان سبب المشاجرة رغبة المجني عليه تغيير زجاجة مياه غازية «حاجة ساقعة»من أحد الباعة في المنطقة بعد ان تبين انها ليست «باردة» بالقدر الكافي فاختلفا على فتح وغلق الثلاجة ونشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة واستعان كلا منهما بعائلته وتبادلوا قذف الحجارة والزجاجات الفارغة ما أدى لإصابة 6 من الطرفين ومصرع المجنى عليه متأثرا بإصابته.

أمر المحامى العام بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة وحبس 11 متهما بتهمة القتل والبلطجة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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