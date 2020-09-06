شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يدعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات بـ 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، قرر فى اجتماعه الأخير بتاريخ 31 أغسطس 2020 دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات بـ 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر دعم الصندوق الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور محمود علم الدين، فى بيان صادر منذ قليل عن جامعة القاهرة ، أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، يهتم بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجامعة، ويهتم بمشكلاتهم ويطرحها على مجلس الجامعة لمناقشتها والإنتهاء إلى قرارات فى صالح أسرة العاملين بجامعة القاهرة.
وأشار المتحدث باسم الجامعة، إلى أن الدكتور الخشت وجه بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بالجامعة بوصفهم ركنًا أصيلًا من أركان الجامعة فى جميع الملفات، كما وجه بضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة فى الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.
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