السياحة تعلن حصول 1022 مطعما وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المطاعم والكافيتريات السياحية الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، حيث حصل حتى الآن 1022 مطعماً وكافيتريا سياحية على هذه الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
ومن جانبه، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص مستمرة لاستكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.
جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من26 يوليو2020.
ابلغت غرفة المنشآت السياحية اعضائها من المطاعم والكافيتريات السياحية بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، وجارى اصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعى بالاجراءات التنفيذية.
وذلك بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والاثار لاتحاد الغرف السياحية، بالموافقة وتم تعميمه على الغرف الخمس التابعة للاتحاد، لابلاغ جميع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية.
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