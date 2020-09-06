شكرا لقرائتكم خبر عن مركز رصد بجامعة حلوان يجرى زيارة لمنطقة كفر العلو لمعرفة احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز رصد بجامعة حلوان زيارة ميدانية لمنطقة كفر العلو بحلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

ياتى ذلك في إطار توجه الجامعة بالاهتمام بالمناطق العشوائية بصفة عامة، والمناطق الأكثر قربا من الجامعة بشكل خاص، تزامناً مع اهتمام الدولة بالتنمية ورفع وعي المواطن بأهمية الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد اظهرت جهود الجامعة في توجهاتها، التركيز على رؤية مصر 2030 من جوانب ترفع قيمة العمل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئى، من خلال خطة التطوير لمنطقة كفر العلو، حيث بدأ المركز فى رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والنزول الميداني لضمان التواصل مع المواطنين بالمنطقة، ورصد متطلباتهم، بما يسهم فى تلبية احتياجاتهم الأساسية .

وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه سيتم تأهيل الشباب للعمل من خلال تنفيذ ورش عمل، وستشارك كليات الجامعة وإداراتها ومراكزها في ذلك، كما سيتم الاهتمام بالجانب الصحى من خلال دراسة آلية مناسبة لتطوير المركز الصحى لرفع قيمة استفادة المواطنين من خدماته، وذلك فى ضوء خطة محددة وواضحة، وتشمل خطة التطوير نشر ثقافة التجميل والنظافة، وثقافة محو الأمية، وذلك بالتعاون مع حى حلوان، ويأتى ذلك رغبة فى حدوث تغيير جذرى وملموس فى أمورهم الحياتيه، والتركيز على احتياجاتهم الفعلية، والتقصى عن المشكلات الراهنة بالمنطقة.

واسفرت زيارة الجامعة عن تحديد أهم الاحتياجات لسكان المنطقة، حيث يهتم مركز رصد بمشاركة بعض المواطنين ، ودراسة تدريبهم على اساليب التواصل لتوسيع انتشار المعلومات البناءة ودرء المشكلات التى تعوق استدامة التطوير والتنمية بالعشوائيات

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وذكر البيان أنه قد تم التواصل مع وزارة التضامن لعمل بروتوكول تعاون لإفادة المنطقة من برامج الوزارة المختلفة، حيث تهتم الجامعة بالعمل البينى والتكاملى بين الجهات الحكومية والأهلية وكل المهتمين من أبناء الوطن لدعم المناطق العشوائية التي تحتاج الى تدخلات سواء من كليات الجامعة ومراكزها المختلفة أو أى جهات أخرى تحقيقا لجوانب التنمية المتكاملة والمستدامة.