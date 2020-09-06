شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للطفولة يتابع واقعة اعتداء أب غير مصرى على ابنه من أم مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت وحدة التواصل الاجتماعى والرصد بخط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومى للطفولة والامومة الواقعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تتضمن اعتداء أب غير مصرى على نجله بطريقة غير آدمية وتصويره وإرسال تلك الفيديوهات إلى والدته المصرية لمضايقتها وذلك بعد انفصالهما للضغط على الأم للعودة إليه.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بتقديم كافة سبل الدعم للأم وطفلها ومساندتها حتى إزالة الخطر عن الطفل وحمايته، مشيرة إلى أنه على الفور تم تسجيل بلاغ على خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، وتم التواصل مع والدة الطفل لتقديم الدعم والمساندة واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتحرك الفورى فى الواقعة مع الجهات المعنية.

وأكدت أمين عام المجلس أنه لا تهاون فى حقوق الأطفال لافتة إلى الواقعة تشكل خطرا جسيماً على الطفل وأن المجلس سيقدم كافة الدعم القانونى وسيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عن الطفل.

وأكدت السنباطى أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم و رفع الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين وكل من يعلم بتعرض طفل للخطر أو الانتهاكات بالتواصل على خط نجدة الطفل 16000 او من خلال خدمة الواتس آب على الرقم (01102121600 )، مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للعمل على سرعة إنقاذ الطفل من كل خطر أو إهمال أو عنف من خلال الجهات الشريكة .