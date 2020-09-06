وزير التعليم العالى يكشف عن عقد لقاءات افتراضية مع علماء مصر بـ 5 دول

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الاهلية جامعات حديثة ترقى بالمصريين في المستقبل، موضحا أن هناك أحساس عام باهتمام الجميع بالمشاركة في النجاح.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية وإعلامية علي هامش لقاء طلاب مصر من الدارسين بالخارج بجامعة الجلالة بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن 140 أستاذ الذي تم تنظيم ملتقي افتراضي معهم علي مستوي امريكا فقط منهم 90%، ابدوا رغبتهم في التعاون باي طريقة سواء من خلال عقد محاضرات اون لاين من الخارج مع طلاب الجامعات الاهلية، ونحن مؤهلين لهذا الغرض او من خلال ان يرطبت بالجامعات الاهلية خلال تواجده في مصر، خاصة وان قانون الجامعات الاهلية يسمح بذلك، لافتا إلى ضرورة استخدام الكنوز المصرية والعلماء المصريين المتواجدين بالخارج بالشكل الذى يليق بهم.

وكشف وزير التعليم العالي، أنه سيتم عقد ملتقي افتراضي مع علماء مصر بالخارج علي مستوي كندا ونيوزلاندا وانجلترا وفرنسا والمانيا خلال الاسابيع القليلة المقبلة.