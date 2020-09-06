شكرا لقرائتكم خبر عن 14.26 مليار دولار حجم صادرات مصر غير البترولية خلال 7 شهور من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال 7 شهور الأولى من العام الحالى نحو 14.26 مليار دولار.

وأشارت الهيئة إلى أن صادرات شهر يوليو تراجعت بنحو 3.9% لتبلغ 1.941 مليار دولار، مقابل 2.021 مليار دولار في يوليو 2019.

وحول المجموعات الدولية لصادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي، أوضحت الهيئة أن صادرات مجموعة دول جامعة الدول العربية بلغت 792 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الإتحاد الأوروبي بقيمة 433 مليون دولار، ثم بلغت مجموعة دول آسيا بدون الدول العربية 279 مليون دولار، ويليها باقي دول العالم بقيمة 195 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 148 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا "بدون الدول العربية" بقيمة 130 مليون دولار.

وأضافت زادت صادرات 4 مجالس تصديرية أبرزها "المجلس التصديرى لمواد البناء" ليبلغ 547 مليون دولار في يوليو الماضي مقارنة بـ494 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء"المجلس التصديري للأثاث" بقيمة 26 مليون دولار خلال يوليو الماضي مقارنة بنحو 24 مليون دولار في يوليو ٢٠١٩.

وسجل"المجلس التصديرى للطباعة والتغليف " ارتفاع ليبلغ 50 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار، يليه "المجلس التصديرى للصناعات الطبية" ليبلغ 45 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

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وحول أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي، أشارت الهيئة إلى أنها بلغت 1.018 مليار دولار تصدرها الذهب ثم زيوت النفط، والأسمدة الأزوتية، وشاشات العرض، ثم الأسلاك والكابلات المعزولة، والملابس الجاهزة، والقمصان.

وأشارت إلى انبوليميرات البروبيلين، احتلت المرتبة التاسعة من حيث أهم 20 سلعة صناعية مصدرة، تلاها مخاليط المواد العطرية، ثم بوليميرات الايثلين، ثم الأثاث، والمنتجات المسطحه المرققة بالاسطونات ٦٠٠مم، والفوسفات، واحجارالبناء، ثم البولى اسيتالات، والأدوية، و بوليميرات الكلوريد.

وجاءت الألواح وصفائح وأغشية الأفلام ،الألمنيوم، ومحضرات الغسيل فى نهاية القائمة.

وفيما بتعلق بأهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي، أوضحت الهيئة أنها بلغت 222 مليون دولار تصدرها العنب الطازج والمجفف، ثم زيت فول الصويا، والجبن، والخضر المجمدة، ثم البقول القرنية اليابسة، والفواكه المجمدة، والنباتات وأجزاؤها.

وأضافت أن الخضر المحضرة أو المحفوظة، احتلت المرتبة الثامنة من حيث أهم 20 سلعة غذائية مصدرة تلاها العجائن الغذائية، والشيكولاته، ثم بقايا صناعة النشا، والمحضرات الغذائية، والدقيق، والتبغ، ثم البذور، وسكر القصب، ومنتجات المخابز. وجاء عصير الفواكه، والحمضيات الطازجة والمجففة، والخضر المجففة في نهاية القائمة.