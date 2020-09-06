شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.

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