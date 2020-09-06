شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة لتجنب عدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان في فيديو معلوماتي عن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة للحماية من عدوي كورونا، مؤكدة أن الكمامة هامة وحذرت من الخروج من المنزل دون ارتداء الكمامات.
وحذرت وزارة الصحة والسكان، من التهاون فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن أى مواطن تظهر عليه الأعراض عليه التوجة سريعا إلي مستشفيات الفرز أو الحميات أو الصدر للكشف والحصول علي العلاج.
كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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