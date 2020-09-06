شكرا لقرائتكم خبر عن من قلبى سلاما للخرطوم.. مصريون وعرب يتضامون مع السودان بسبب الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مع الشعب السودانى، بعد الفيضانات التى تعرضوا لها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسفرت عن وفاة 100 سودانى، وإصابة المئات، وأيضا تشرد الكثيرين وتركوا منازلهم، بسبب ارتفاع منسوب المياه، كذلك تضامن مواطنين عرب من كافة أنحاء الدول العربية مع هاشتاج "من قلبى سلاما للخرطوم"، والذى تحول إلى ترند على "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية.

إحدى رواد تويتر تدعى ابتسام قالت: "أراضيهم غرقانة وهم مبتسمين.. شعب عظيم والله.. الله يفرجها عليهم ويعينهم يارب"، بينما قال عبد العزيز: "من أرقى الشعوب احترام و كرم وتقدير السودان شعب أصيل وقريب إلى قلبى أعانكم الله ودعواتنا معكم".



ابتسام



عبد العزيز

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وقال عمر: "ليه مافيش أى حد من دول العالم فكر أنه يساعد السودان ناس بتغرق وتموت الكل صم بكم عمى لا يفقهون .. كل التحيا والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى أول رئيس وقف جنبهم و هايبعت مساعدات".



عمر

فيما قال آخر: "شعب السودان شعب أصيل وأصحاب خلق عظيم.. اللهم احفظ السودان وأهل السودان بحفظك"، وقال مشهور: "أهلنا الأعزاء فى السودان يحتاجون لوقفة عربية صادقة ومساعدات حكوميه وتبرعات شعبية عاجلة تخفف من معاناتهم بعد هذه الكارثه الطبيعية التى خلفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى وأعداد لا تحصى من المشردين".



مشهور



وائل

من جانبه، أكد السفير نادر زكى نائب السفير المصرى فى السودان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات تنفذ بشكل فورى بتسيير جسر جوى إلى السودان يحمل كل المتطلبات والاحتياجات للأشقاء، كاشفًا عن وصول أول طائرتين من الجسر الجوى، ومتوقعا وصول المزيد خلال الأيام القادمة، قائلا: "سنرسل المزيد من الطائرات لتلبية احتياجات أشقاءنا فى السودان".