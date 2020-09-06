شكرا لقرائتكم خبر عن اختبر بنفسك عدادك الكهربائى فى 6 خطوات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التي يمكن من خلالها أن يختبر المواطن عداد الكهرباء الخاص به من الخارج، للتأكد من سلامته وضمان سداد فاتورة سليمة تعبر عن استهلاكه الفعلى،

وفيما يلي بعض خطوات التأكد من سلامة العداد خارجيا:

1- افصل جميع أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

2- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

3- العداد مسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

Advertisements

4- بعد 15 دقيقة من الفصل أعد تشغيل الأجهزة وسجل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقى.

5- إذا كانت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فاطمئن

6- إذا تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقى توجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.