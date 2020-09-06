محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مزرعة دواجن، وضبطت مرتكبي الواقعة. تبلغ لمركز شرطة الستاموني بمديرية أمن الدقهلية من (مدير وشريك بإحدى شركات الاستثمار الداجني- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) باكتشافه سرقة مبلغ (159 ألف جنيه) من داخل إحدى الغرف الملحقة بمزرعة الدواجن خاصته والكائنة بدائرة المركز. Advertisements تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمزرعة، طالب- مقيمان بدائرة مركز شرطة الستاموني) حيث استغل العامل عمله لدى المبلغ وقام بالاتفاق مع الطالب على ارتكاب الواقعة بأن يقوم بترك باب المزرعة مفتوحاً لتسهيل دخول الطالب، وعقب سرقة المبلغ المالي قام الطالب بعمل فتحه بسلك شباك الحجرة لإيهام المبلغ بأنها واقعة سرقة، ثم قام بوضع المبلغ المالي داخل كيس بلاستيكي وأخفاه داخل خزان سولار أعلى سطح المزرعة تمهيداً لنقله وتقاسمه مع العامل. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل مزرعة دواجن في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.