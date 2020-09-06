لخلافات مع زوجها.. النيابة تحقق في ادعاء سيدة اختطافها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة ادعت اختطافها ومحاولة بعض الأشخاص الاعتداء عليها.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة التكميلية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وتفاصيلها، ومازالت التحقيقات مستمرة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الدقي من أحد المواطنين وزوجته، بأنه حال استقلال زوجته سيارة أجرة "تاكسي" من أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بالجيزة للتوجه لمنزلها فوجئت بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بتخديرها، وعندما عادت للوعي فوجئت بتواجدها برفقة 3 أشخاص بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ومحاولتهم التعدي عليها.

بإجراء التحريات ومراجعة خطوط سير الزوجة وكاميرات المراقبة بمحيط محطة المترو التي أشارت إليها تبين عدم صحة الواقعة واختلاق الزوجة لها حيث تغيبت عن منزلها بإرادتها، نظراً لوجود خلافات مع زوجها وتوجهها للإقامة لدى إحدى صديقاتها بالجيزة خلال فترة التغيب، وعودتها من تلقاء نفسها، وادعت اختطافها ومحاولة الاعتداء عليها.