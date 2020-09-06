ارتكبا 12 حادث.. ضبط مسجل وعاطل كونا عصابة لسرقة الهواتف بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية ارتكبا (12 واقعة سرقة هواتف محمولة ).

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أفادت قيام (مسجل شقي خطر سرقات عامة، عاطل– لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة "بأسلوب الخطف" من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذان من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما (12 جريمة سرقة هاتف محمول بذات الأسلوب بدائرة القسم) وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها في تلك الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.