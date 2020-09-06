محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية ارتكبا (12 واقعة سرقة هواتف محمولة ).
تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أفادت قيام (مسجل شقي خطر سرقات عامة، عاطل– لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة "بأسلوب الخطف" من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذان من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما (12 جريمة سرقة هاتف محمول بذات الأسلوب بدائرة القسم) وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها في تلك الوقائع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتكبا 12 حادث.. ضبط مسجل وعاطل كونا عصابة لسرقة الهواتف بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.