أمن القليوبية يحرر شخص اختطفه سيدة و4 رجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقليوبية وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف
تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باقتياد شقيقه (طالب - مقيم بذات العنوان) لداخل السيارة أثناء سيره بدائرة القسم والهرب به.
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص، سيدة "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، عدا السيدة، وتحرير المختطف من داخل مسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الهاربة وقررا إثنين منهم بسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليهما وشقيقتهما الهاربة والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره (9 آلاف جنيه) بزعم إعطائها مبلغ مالي قدره (90 ألف جنيه) عملات وطنية مقلدة، فعقدوا العزم على اختطافه لاستعادة المبلغ، وفي سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقي المتهمين، وقاموا بالاتصال هاتفياً بالمجني عليه واتفقوا معه على مقابلته لإعطائه مبلغ مالي والحصول منه على عملات ورقية مقلده ولدى مقابلته قاموا باقتياده داخل السيارة المشار إليها (مستأجرة) واحتجازه.
تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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