بعد 7 جرائم.. سقوط عصابة لسرقة السيارات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت قيام (3 عاطلين- مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات السيارات (بأسلوب المفتاح المصطنع).

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة فاقوس حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما وبحوزتهما (7 مفتاح مصطنع) والمتهم الثالث بمحل إقامته.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكابهم (7 جرائم سرقة بذات الأسلوب) بدوائر أقسام ومراكز شرطة (فاقوس، الصالحية، أبو حماد، الإبراهيمية، الحسينية) وأضافوا بإخفائهما المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" (تاجر ماشية، عامل، مسجل شقي خطر)، تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بعلمهم بأن السيارات من متحصلات وقائع سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.