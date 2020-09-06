قُدرت بـمليون و700 ألف جنيه.. ضبط بؤرتين إجراميتين بحوزتهم 59 طربة حشيش وأقراص مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من استهداف بؤرتين إجراميتين وضبط 59 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة.

رصدت الإدارة بؤرتين إجراميتين بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتهما عدة عناصر إجرامية خطرة (بقرية عرب العمايم بدائرة مركز شرطة منفلوط، قرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 59 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

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قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و700 ألف جنيه) تقريباً.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.