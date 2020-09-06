المطرب إيساف يستأنف على حبسه بتهمة الاعتداء على أستاذ جامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تقدم المطرب إيساف باستئناف على حكم محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، بحبسه 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامه هو ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بضرب ضابط سابق، وأستاذ جامعي، وإحداث إصابتهما داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

وحددت محكمة جنح مستأنف العجوزة، جلسة 18 أكتوبر لنظر أولى جلسات نظر الاستئناف.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت الرقم 4248 لسنة 2020، عن ورود بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، من كل من "هيثم. س" 45 سنة، ضابط شرطة سابق وآخر أستاذ جامعي، يفيد بقيام المطرب إيساف وآخر، بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.