الحكومة تعلن أنواع السيارات المستهدفة من مبادرة التحويل إلى غاز طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتي تنقسم إلى فئتين أساسيتين.

وتابعت جامع، في بيان حكومي الأحد، الفئة الأولى التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمضِ على إنتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8- 12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة، ومن خلال مراكز شركتي "كارجاس" و"غازتك".