اقتناء سيارة بسعر مناسب.. وزيرة الصناعة: مبادرة استخدام الغاز كوقود بديل تحقق حلم المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إنها تؤكد حرص الحكومة على إتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.

وأشارت جامع، في بيان حكومي، إلى أنه جار العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل؛ لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، منوهة بأن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر مؤخرًا.

ولفتت جامع إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرًا اقتصاديًّا وماديًّا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي، مؤكدة أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، لما توفره من وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا العمل على تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة؛ للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئًا.