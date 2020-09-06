وَفق المعايير الدولیة.. الملا يكشف عن عوامل أمان أسطوانات الغاز المستخدمة كوقود للسيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تقرير استعرضه رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إنه يوجد العديد من عوامل الأمان في ما يتعلق بأسطوانة الغاز المستخدمة كوقود للسيارات؛ فإنها مصممة وفقًا للمواصفات والمعاییر الدولیة، ومصنوعة من سبیكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبیعي الموجود داخلھا وأي تصادمات عنیفة.

وأضاف الملا: في ما يخص مواسير الغاز فيتم تصنيعها من الصلب الخالي من اللحامات، والذي یرفع من درجة تحملھا للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسریب الغاز من خلالھا، هذا إلى جانب وجود عدد من الصمامات تمنع أي تدفق للغاز حال إیقاف المحرك أو تعطل السیارة، وصمام الشحن حيث يضمن عدم رجوع الغاز لتأمین عملية تموين السيارة بالغاز وعدم حدوث تسرب منه حتى الانتھاء من عملیة التموین، وصمام آخر للأسطوانة یسمح بتصریف الضغط الزائد؛ سواء أكان ناتجًا عن سبب ارتفاع فى درجة الحرارة المحیطة بجسم الأسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الأسطوانة.

وحول الأثر البيئي الناتج من استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، تمت الإشارة إلى أن الغاز الطبیعي یخفض من انبعاثات أول أكسید الكربون بنسبة ۸٦٪ مقارنة بالبنزین، بالإضافة إلى خفضه انبعاثات ثاني أكسید الكربون وأكاسید النیتروجین.