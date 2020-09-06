دون مقدم أو فوائد.. الملا يكشف عن تسهيلات سداد قيمة التحويل إلى الغاز كوقود للسيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تقرير استعرضه رئيس الوزراء، اليوم الأحد، متطرقًا إلى التسهيلات التي يتم تقديمها للعملاء في ما يتعلق بسداد قيمة التحويل إلى الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، إنه توجد أنظمة للتقسيط دون مقدم ودون فوائد.

وأضاف الملا: يتم ذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة؛ مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وإيصال حديث "كهرباء- غاز- مياه"، مضيفًا أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي.

اقرأ أيضا

يوفر 1200 جنيه شهريًّا.. وزير البترول يشرح كيف يوفر تحويل السيارات إلى غاز للمواطنين؟