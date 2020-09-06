وزير البترول: 207 محطات لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تقرير استعرضه رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعي؛ حيث إن أنظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعي تدعم المحرك وترفع من كفاءته في العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالي للسيارات.

وأشار الملا إلى أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.

ونوه الوزير بأن شركات السيارات العالمية تقوم بإنتاج طرازات سيارات ذات محرك صغير 3 أسطوانات، وبسعة لترية تقل عن الـ1 لتر، وتقوم بتحويلها على خط الانتاج للعمل بالنظام المزدوج (بنزين/ غاز طبيعي)، مضيفًا أنه من الممكن تحويل السيارة عند أية مسافة مقطوعة على البنزين, وأن شركة "غازتك" قامت بتحويل السيارات على خط الإنتاج.

وأشار الملا إلى أن عدد المحطات الخاصة بتمويل السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي وصل على مستوى الجمهورية إلى 207 محطات، وجار العمل على إضافة المزيد من هذه المحطات خلال الفترة القادمة.