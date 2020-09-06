محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تقرير استعرضه رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إن الوقت الذي تستغرقه السيارة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل، يتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، وذلك حسب نوع السيارة.
وأضاف الملا أن الإحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي في العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة مؤخرًا.
وتناول وزير البترول، خلال تقريره، بعض المعلومات والإجراءات الخاصة بعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الملا: تحويل السيارة للعمل بالغاز يستغرق من ساعتين إلى أربع حسب نوعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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