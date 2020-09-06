الأعلى للإعلام يخاطب "المهن الموسيقية" بشأن "المهرجانات والأغاني الهابطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الإعلامية رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس خاطب نقابة المهن الموسيقية لإفادته بكافة الأغاني الشعبية والمهرجانات الهابطة والمرفوضة لوقف بثها عبر الراديو.

وأكدت هاشم في تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس سيتصدى لأي شئ هابط يؤثر على الذوق العام.

وكانت قد رصدت لجنة تقرير الحالة الإعلامية، بث أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يَلَا" عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة.

وأكدت رانيا هاشم، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، أن المحطة الإذاعية خالفت المعايير والأكواد التي وضعها المجلس وبثت أغاني مهرجانات "عشوائية وهابطة"، حسب تعبيرها، في محطة خاصة موجهة إلى الشباب، لافتةً إلى أن المخالفة أحيلت إلى التحقيق؛ تمهيدًا لاتخاذ قرار في حق المحطة من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يَلا مش جدعان يَلَا.. الأندال يَلَا.. كله شمال يَلَا".