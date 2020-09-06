السياحة: 1022 مطعماَ وكافيتريا تحصل على الشهادة الصحية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول نحو 1022 مطعماً وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن لجان الفحص مستمرة لاستكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر، أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من26 يوليو 2020.