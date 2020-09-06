أخبار مصر | "حقوق البرلمان": إعلام الإرهابية أُصيب بالجنون بسبب المشروعات القومية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "حقوق البرلمان": إعلام الإرهابية أُصيب بالجنون بسبب المشروعات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وعى الشعب المصري العظيم أفسد كافة المخططات الإجرامية والإرهابية للجماعات الإرهابية، مشيرًا إلي أن هذه الجماعات تصاب بالجنون مع إعلان الدولة افتتاح عدد من المشروعات الجديدة.

وأضاف "عابد" في بيان له، اليوم الأحد، أن قناة الجزيرة الإرهابية وباقي المحطات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية والممولة من قبل الدول الداعمة للإرهاب جميعها تعتمد على تقارير كاذب وذلك من خلال صناعة أخبار وتقارير مغلوطة الهدف منها تشويه صورة مؤسسات الدولة والنيل من عزيمة المصريين.

وأوضح أن هذه القنوات تعتمد على سياسة القص واللزق، والتصريحات مجتزأة ووضعها في سياق غير الذى قيلت فيه، وكل هذا من أجل صناعة تقارير تهدف أهدافهم الخبيثة، ولكن على هذه الجماعة الإرهابية والقنوات الراعية لهم أن تعى جيدا أن الشعب المصري لن يقبل أن يكون ضحية لمثل هذه الألاعيب مرة أخرى، وأن المصريين لفظوا هذه الجماعة دون رجعة، والجميع يقف صفا واحدا خلف الوطن.

وأشار عابد، إلى أن هذه الجماعات مع تدشين المشروعات قومية، نجدهم سرعان ما يقومون بتشويه هذه الصورة فى محاولة يائسة منهم لزعزعة الأمن والاستقرار والتشويش على ما يتم من إنجازات على أرض الواقع، خاصة بعدما فشلوا فى كل الطرق لم يعد أمامهم سوى هذه المحطات الشيطانية ولجانهم الالكترونية.

وأضاف رئيس حقوق إنسان النواب، أن الدولة المصرية حينما تعلن عن تدشين مشروعات أو الانتهاء من التنفيذ يتم الحديث عن ما تم تنفيذه على أرض الواقع بالفعل، وليس ما سيتم فى المستقبل، ولهذا لا تستطيع هذه الجماعة ان تشكك فى الأرقام فكل ما تحاول فعله هو تشويه الصورة بتقارير مفبركة.

اقرأ أيضا.. آخر تطورات أزمة كورونا في مصر

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.