أخبار مصر | وزيرة الصحة تؤكد لنظيرها اللبناني استعداد مصر الكامل لدعم القطاع الصحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تؤكد لنظيرها اللبناني استعداد مصر الكامل لدعم القطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اتصالًا هاتفيًا، من الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، للوقوف على آخر تطورات الأوضاع الصحية في لبنان، فضلًا عن بحث سبل التعاون بين البلدين لدعم القطاع الصحي للدولة الشقيقة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال بحث أطر التعاون المشترك في المجال الصحي بين البلدين، والجسر الجوي الذي تم فتحه بين البلدين الشقيقين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لمد لبنان مساعدات أو احتياجات لدعم القطاع الصحي اللبناني، كما تطرق الحديث عن آخر تطورات الوضع الصحي في لبنان خاصة بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي.

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وأضاف أن الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني استعداد مصر الكامل لتوفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيقة، وتسخير كافة الإمكانيات لمساندة الشعب اللبناني، سواء من حيث توفير الاحتياجات للقوى البشرية بمستشفيات لبنان من خلال الدورات التدريبية، أو الاحتياجات الطبية والوقائية اللازمة أو الأدوية أو المستلزمات لدعم المنظومة الصحية في لبنان.

ولفت إلى أن الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني استمرار الجسر الجوي الذي تم فتحه منذ بداية حادث مرفأ بيروت، والذي تم من خلاله إرسال عدة شحنات من المساعدات الطبية إلى دولة لبنان تشمل الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات، على متن طائرات عسكرية، بالإضافة إلى إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لدعم الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة الجائحة.

ومن جانبه، أعرب وزير الصحة اللبناني عن شكره وتقديره لمصر حيث إنه تقدم رسميًا بالشكر لمصر من خلال جامعة الدول العربية لدعمها القطاع الصحي في لبنان، من خلال مبادرة مصر السريعة لدعم الشعب اللبناني، فور وقوع الحادث الأخير، بالإضافة إلى دعم وزارة الصحة والسكان المصرية لكافة احتياجات القطاع الصحي في لبنان لمساندة البلاد في مواجهة فيروس كورونا، متوجها بالشكر للدكتورة هالة زايد على متابعتها ودعمها المستمر للقطاع الصحي للدولة الشقيقة.