أخبار مصر | هذه الأسباب أدت الي حدوث فيضانات كارثية بالسودان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هذه الأسباب أدت الي حدوث فيضانات كارثية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد السودان، حالة من الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، بسبب تكرار الفيضانات، والتي أدت انهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، ووفاة 99 شخصًا وإصابة 46 آخرين.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز أسباب حدوث الفيضانات بدولة السودان:

أمطار غزيرة:

كشف ضياء الدين القوصي، مستشار وزارة الموارد المائية والري الأسبق أن أحد أسباب الفيضانات هو كميات الأمطار الغزيزة، التي تسببت في عبور المياه من فوق السدود.

فيضان النيل:

أوضح بشرى حامد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة في السودان، يرجح سبب حدوث فيضان بشكل كارثي بالسودان هو تزامن أرتفاع معدلات فيضانات النيل مع السيول بصورة غير مسبوقة في ظاهرة لم تحدث منذ 100 عام.

مبانى علي السهل الفيضي:

وأكد مستشار وزارة الموارد المائية والري الأسبق، أن الخرطوم منطقة كوارث طبيعية، حيث يتواجد تبني المباني بها على ما يسمى بالسهل الفيضي للنهر، مشيرا الي أن هذا النوع من الفيضانات يحدث كل مدة زمنية كبيرة.

سدود صغيرة:

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ولفت ضياء الدين القوصي، مستشار وزارة الموارد المائية والري الأسبق، الي أن السدود في السودان صغيرة لا تستوعب كمية الأمطار الغزيزة خاصة مع حدوث فيضان في نهر النيل، وهو الامر التي تسبب في حدوث كارثة وغرق المنازل ووفاة الأشخاص.

سقوط الإمطار علي 11 ولاية:

وأشار القوصي الي أن هطول الأمطار الغزيرة ووصلوها الي حد سيول على 11 ولاية سودانية بما فيها ولاية الخرطوم العاصمة كانت السبب في حدوث الفيضانات التي تشهدها السودان حاليا.

ولفت إلى أن مصر لم تنتظر السودان لطلب المساعدة، وقامت منذ هذه اللحظة بإرسال المعونات والمساعدات، ولا غرابة في ذلك فهي شمال الوادي، موجهَا الشكر لكل الدول العربية التي تعاملت بجدية مع هذه الأزمة، متوقعًا منهم المزيد من إرسال المساعدات الفترة المقبلة، خاصة أن عدد المنازل التي انهارت تصل لـ 100 الف منزل شكل كلي، و250 ألف منزلي انهار بشكل جزئي.

في ظل أزمة الفيضانات والسيول التي تشهدها السودان، تسببت في وفاة العشرات، وهدم آلاف المنازل، سارعت الدولة المصرية، لدعمها، بالتنسيق مع جهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه مع الشعب السوداني جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق.

وتابع "السيسي" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "نتضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة وشعبًا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، التي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأكد الرئيس، استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.

