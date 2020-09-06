أخبار مصر | برلماني: التاريخ سجل للرئيس السيسي أنه جابر خواطر المصريين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: التاريخ سجل للرئيس السيسي أنه جابر خواطر المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرب المثل والقدوة لجميع المسئولين في كل مكان داخل مصر في الانتصار الحقيقي لكل مواطن مصري بسيط يمد يده لأي مسئول، مشيرًا إلى أن التاريخ سجل للرئيس بحروف من نور بأنه جابر خواطر المصريين بعد سجله الطويل والحافل من الانحياز التام والحقيقية للبسطاء والفقراء من الشعب المصري العظيم.
وأضاف "الحناوي" في بيان له أصدره، اليوم الأحد، أن ذلك يظهر جليًا من خلال حرص الرئيس في جميع جولاته لمتابعة المشروعات التي تجرى على أرض الواقع بتواصله وحواراته الإنسانية والتلقائية رفيعة المستوى مع جميع المواطنين من أجل معرفة مشاكلهم وحلها في الحال.
ووجه عضو مجلس النواب، حديثه للرئيس السيسي قائلا: "سر على بركة الله وكمل المشوار فكل المصريين خلف قيادتكم الحكيمة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها لمصر وشعبها العظيم".
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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.