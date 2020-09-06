أخبار مصر | برلماني: التاريخ سجل للرئيس السيسي أنه جابر خواطر المصريين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: التاريخ سجل للرئيس السيسي أنه جابر خواطر المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرب المثل والقدوة لجميع المسئولين في كل مكان داخل مصر في الانتصار الحقيقي لكل مواطن مصري بسيط يمد يده لأي مسئول، مشيرًا إلى أن التاريخ سجل للرئيس بحروف من نور بأنه جابر خواطر المصريين بعد سجله الطويل والحافل من الانحياز التام والحقيقية للبسطاء والفقراء من الشعب المصري العظيم.

وأضاف "الحناوي" في بيان له أصدره، اليوم الأحد، أن ذلك يظهر جليًا من خلال حرص الرئيس في جميع جولاته لمتابعة المشروعات التي تجرى على أرض الواقع بتواصله وحواراته الإنسانية والتلقائية رفيعة المستوى مع جميع المواطنين من أجل معرفة مشاكلهم وحلها في الحال.

ووجه عضو مجلس النواب، حديثه للرئيس السيسي قائلا: "سر على بركة الله وكمل المشوار فكل المصريين خلف قيادتكم الحكيمة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها لمصر وشعبها العظيم".