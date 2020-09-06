أخبار مصر | عاجل.. ترشيح زاهي حواس سفيرا مصريا للسياحة بمنظمة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترشيح زاهي حواس سفيرا مصريا للسياحة بمنظمة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار أمين عام منظمة السياحة العالمية، عن عزمه ترشيح الدكتور زاهي حواس ليكون سفيرًا مصريًا للسياحة لدى المنظمة، وذلك على غرار شخصيات عالمية كبيرة بمختلف دول العالم، وجاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لمصر.

ومن ناحيته، أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، سعادته بهذا الاختيار، قائلا إن الدكتور حواس خير سفير مصري عالمي للترويج للسياحة والآثار.

ومن جانبه، وصف د. حواس هذا الاختيار بأنه مسئولية كبيرة خاصة في هذا التوقيت الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد حواس أنه لابد وأن يقدم الجديد والمتميز للخروج من الأزمة والترويج للمقاصد السياحية المصرية بصفة خاصة والسياحة في العالم بصفة عامة وذلك لاستعادة الحركة السياحية الى سابق عهدها سواء في مصر أو في العالم أجمع.

وأكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، أن الألعاب النارية التي تم إطلاقها منذ قليل أثناء مراسم احتفالية سحب قرعة النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد في منطقة الجولف الخاصة بأحد الفنادق الواقعة بجوار منطقة أهرامات الجيزة، بعيدة تماما عن الأهرامات وأبو الهول.

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وأوضح محي الدين أن المنطقة التي تم إطلاق الألعاب النارية بها تقع بالمنطقة الصحراوية التي تبعد 900 متر جنوب منطقة الأهرامات وهو مكان آمن.

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قال السيد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تسرع في عملية صرف الدعم العاجل للمرشدين السياحيين لمدة أربعة أشهر، فى أقرب وقت ممكن.

وأشار شلبي إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وارسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الإجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.