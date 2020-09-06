أخبار مصر | افتتاح معرض "أبيض وإسود "بثقافة سوهاج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض "أبيض وإسود "بثقافة سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار الزيارات التفقدية للكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى ونشر الوعى الفكرى وتبادل الثقافات وتشجيع المواهب الشابه، قام سيادته بإفتتاح معرض فن تشكيلى بفرع ثقافة سوهاج بعنوان" أبيض وإسود " لعدد خمسة من المواهب الشابه، وتضمن المعرض 100لوحه فنية متنوعه من البورتريه بالفحم والرصاص، بجانب عقد لقاء أدبى للقاص محمد عبد المطلب والدكتور شعيب خلف ومناقشة الشباب فى قصص من تأليفهم ووضعهم على الطريق الصحيح لكتابة القصة،

كما أكد رئيس الإقليم على الإجراءات الإحترازية التى يتخذها الفرع والمواقع الثقافية التابعة له. وضرورة الإهتمام بها للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي بحضور ٢٥ ٪ من الطاقة الاستيعابية للجمهور مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي مسافات التباعد بين الرواد.

وكان الأسبوع الماضى قد شهد الانتهاء من هيكلة جميع العاملين لإقليم وسط الصعيد الثقافى بديوان الإقليم ومحافظات الوادى واسيوط وسوهاج والمنيا

كما كانت تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بحضور لجنة من الإقليم والهيئة العامة لقصور الثقافة من مديرى عموم الشؤن القانونية والموارد البشرية والتنظيم والإدارة وأمين لجنة القيادات ورئيس وامين عام نقابة العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة

وبذلك بعد الإقليم الأول على مستوى الهيئة الذى أنهى إجراءات الهيكلة الإدارية لجميع العاملين به.

كما يستمر العمل الثقافى على أكمل وجه لإقليم وسط الصعيد الثقافى وقد اجتمع مدير عام فرع ثقافة المنيا لأدباء المنيا لاختيار رئيس ناد ادب مركزى المنيا والذى انتهى الاختيار إلى الشاعر اسامة ابو النجا

كما سيعقد الإقليم مؤتمرا مع ورؤساء أندية الأدب المركزى لمحافظات المنيا واسيوط والوادى الجديد وسوهاج

لمتابعة إجراءات تنفيذ مؤتمر أدباء اقليم وسط الصعيد الثقافى فى ضوء التعليمات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء

وتوجيهات الاستاذ الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة