أخبار مصر | كيف تستفيد مصر من فيضان نهر النيل؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف تستفيد مصر من فيضان نهر النيل؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري بعدة تصريحات مهمة بشأن كيفية استفادة مصر من الفيضانات، التي تحدث حاليا في السودان، ومن المتوقع أن تستمر في زيادة حتي شهر سبتمبر الحالي.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري:

السد العالي:

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن إمكانية استفادة مصر من الزيادة في حجم مياه الفيضان عن طريق السد العالي، الذي يستوعب كل المياه الأتية إلى مصر من منابع النيل، كما أن بحيرة ناصر تقوم بتخزين المياه التي تصل مصر، مؤكدا أنهم ستفيدون من كل قطرة مياه تصل لمصر.

تلبية احتياجات المواطنين:

أوضح المتحدث باسم وزارة الري، أنه هناك توجيه نحو الاستفادة من مياه الفيضان في تلبية احتياجات مصر، وإدارتها بالشكل الأمثل.

إجهزة معدة:

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، حرص الدولة علي الاستفادة الكاملة من مياه الفيضانات، حيث يوجد أجهزة معدة تقوم برصد الفيضانات وتحديد طريقة التعامل معها.

Advertisements

عام مبشر:

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر في بداية العام المائي، وقد اوضحت المؤشرات الأولية أن حجم الفيضان هذا العام مبشر، حيث سيكون حجمه فوق المتوسط، موضحا أن التفاصيل النهائية للفيضان ستضح نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الري إن "كل نقطة مياه بتنزل في منابع النيل وتصل مصر في حصتنا.. ده كله خير"، مؤكدا أن معدلات الفيضان هذا العام مبشرة.

وتشهد السودان فيضانات تصل الي سيول،ادت الي في وفاة العشرات، وهدم آلاف المنازل، وقد سارعت الدولة المصرية، لدعمها، بالتنسيق مع جهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه مع الشعب السوداني جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق.

وتابع "السيسي" عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "نتضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة وشعبًا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد، التي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأكد الرئيس، استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.