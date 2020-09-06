مصر | مجلس الدولة يحدد 13 سبتمبر أخر موعد لتلقي تظلمات الحركة القضائية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يحدد 13 سبتمبر أخر موعد لتلقي تظلمات الحركة القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة " برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر.

وتعقد الجمعيات العمومية بمبنى مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة فى المواعيد التالية المحكمة الإدارية العليا الخميس 19 سبتمبر الجاري، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجاري، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.

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وشملت الحركة كلا من؛ المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكة الادارية العليا، والمستشار يسرى الشيخ رئيسا للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محمد رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد عبد التواب موسى رئيسا لشئون المحاكم الادارية والتأديبية، والمستشار مصطفى حنفي رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات محجوب رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.

وجاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليماني عبدالنبى يماني الأمين العام المساعد لشئون الاعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدي غيث الأمين العام المساعد لشئون الفروع، وتشكيل المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادي شوقي والمستشار آسر السيد والمستشار أحمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد علي والمستشار محمد سليمان.