مصر | التصريح بدفن جثة عامل صدمته سيارة بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثة عامل صدمته سيارة بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة المعادي الجزئية اليوم الاحد، بدفن جثة شخص لقي مصرعه اثر خادث مروري بين سيارتين ملاكي عند نفق زهراء المعادي، وتسليم الجثة لذويه، كما تم نشر الخدمات المرورية بمحيط النفق لتنظيم حركة السيارات.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث تهشم السيارتين بشكل كبير نتيجة السرعة الزائدة.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم عند مدخل نفق زهراء المعادي، وتم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين والضحايا، وتعزيز الخدمات المرورية بمحيط الحادث، كما جري وتحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق.

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وفي سياق منفصل.. أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات وحيازته لنصف كيلو حشيش وأسلحة بالصف. وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم. تمكن ضباط مباحث الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بحيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية الية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات بالصف، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. Advertisements توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، إلى اتجار "م.س" عاطل، بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وبحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية الية، وبندقية خرطوش، و13 طلقة بدون ترخيص وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. اقرأ أيضا...