مصر | إيساف يستأنف على حبسه بتهمة الاعتداء على أستاذ جامعي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيساف يستأنف على حبسه بتهمة الاعتداء على أستاذ جامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المطرب إيساف باستئناف على حكم محكمة جنح العجوزة بحبسه وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق وحددت محكمة جنح مستأنف العجوزة، جلسة ١٨ أكتوبر لنظر أولى جلسات نظر الاستئناف.

كانت قد قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو مصطفى، بمعاقبة الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت الرقم 4248 لسنة 2020، عن ورود بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، من كل من "هيثم. س" 45 سنة، ضابط شرطة سابق وآخر أستاذ جامعي، يفيد بقيام الفنان إيساف وآخر، بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

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وجاء بأقوال المجني عليه خلال المحضر المحرر بقسم شرطة العجوزة: "اللي حصل إني كنت بحوش خناقة بين إيساف المغني وبين آخرين ودخل شخص وكسر زجاجة وضربني بيها على رأسي ثلاث مرات وطلعت التليفون علشان أصور الواقعة أخدوه مني، وده كان أمام المتواجدين بالمطعم".

وبسؤال المجني عليه عن سبب ذلك رد قائلا: "وده بسبب خناقة بين شخص والمطرب إيساف بسبب أولوية دخول الحمام، وأنا كنت بحوش بينهم".