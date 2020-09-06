مصر | "ضربه على رأسه وهو نائم".. قاتل والده في مزرعة الكريمات ترك والدته ليقيم معه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "ضربه على رأسه وهو نائم".. قاتل والده في مزرعة الكريمات ترك والدته ليقيم معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاجرة وقعت داخل مزرعة بطريق الكريمات بقرية موسى، التابعة لمركز أطفيح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بين شاب عمره 17 سنه، ووالده الأربعيني العمر، بعد تركه منزل والدته بمنطقة عين شمس، ليقيم رفقة والده بجنوب الجيزة.

فكر "أحمد" صاحب الـ17 سنة، في حيلة للتخلص من والده بعد وقوع المشاجرة بينهما، لينتظر خلود والده في النوم، ويتعدى عليه بالضرب بـ"فرع شجرة" على رأسه، وفر هاربًا.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة رجل أربعيني العمر داخل مزرعة بقرية مسجد موسى، نطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

Advertisements

وانتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى، وعُثر على جثة رجل يدعي "عيد" أربعيني في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبه إصابة بالرأس، وعثر بحوزته على جميع متعلقاته.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى تورط نجل المجني عليه في الجريمة.

أعدت مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وتمكنت من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، لسوء معاملة والده له، منذ أن حضر للإقامة معه، بعد تركه منزل والدته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.